PSG : K. Trapp - "gagner sans bien jouer"

Bousculé, le Paris Saint-Germain s'est tout de même imposé sur la pelouse d'Angers (2-0) ce vendredi en ouverture de la 33e journée de Ligue 1. Lucide sur le niveau de jeu du club de la capitale sur cette partie, le gardien Kevin Trapp (26 ans, 18 matchs en L1 cette saison) a insisté sur l'importance de ce succès.

"Il y a des matchs comme aujourd'hui... On savait que c'était une partie difficile. On n'a pas eu d'occasions, mais on a réussi à gagner 2-0. Comme Monaco la semaine dernière, il faut savoir gagner sans vraiment bien jouer. Après, on a tout de même maîtrisé", a jugé le portier allemand au micro de beIN Sports.

Avec cette victoire, Paris revient à égalité avec le leader Monaco, qui affronte Dijon samedi.