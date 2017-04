L1 : Angers 0-2 Paris SG (fini) Par Damien Da Silva - Le 14/04/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Au terme d’une partie compliquée, le Paris Saint-Germain s’est imposé sur la pelouse d’Angers (2-0) en ouverture de la 33e journée de Ligue 1. Dans un début de match équilibré, les Parisiens maîtrisaient le ballon mais étaient gênés par le pressing adverse. Malgré plusieurs mouvements du PSG, c’est le SCO qui se procurait une première opportunité avec une frappe lointaine de Pepe, bien détournée par Trapp. Longtemps bloqué par la défense d’Angers, Paris trouvait finalement la faille sur un coup-franc de Di Maria bien enroulé dans le petit filet à 25 mètres du but (0-1, 28e). Un bijou ! Loin de se laisser abattre, les Angevins montraient les crocs dans les duels et Trapp devait s’employer sur une frappe de Santamaria. Avant la pause, un but était logiquement refusé au SCO pour une faute de Diedhiou puis Cavani ratait le break en ne cadrant pas sa tentative face à Letellier ! Au retour des vestiaires, le déchet technique était important et Angers en profitait pour augmenter son intensité afin de bousculer Paris. Entreprenants, les Angevins mettaient la pression sur les Parisiens et Trapp réalisait une parade magnifique pour garder sa cage inviolée sur une tête de N’Doye ! Pourtant secoués, les hommes d’Emery faisaient le break par Di Maria, qui trompait Letellier après une superbe passe de Lucas (0-2, 84e). Malgré un visage séduisant en seconde période, Angers s’inclinait et Paris empochait une victoire précieuse dans ce sprint final en revenant à la hauteur de Monaco. Résultats, classement, buteurs et calendrier de Ligue 1

