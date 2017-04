UEFA : procédures ouvertes pour Lyon-Besiktas « Par Damien Da Silva - Le 14/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'UEFA va prendre des sanctions ! En effet, ce vendredi, l'instance européenne a annoncé l'ouverture de procédures disciplinaires contre l'Olympique Lyonnais et Besiktas après les incidents du match entre les deux formations jeudi en quart de finale aller (2-1) de l'Europa League. Ainsi, l'UEFA reproche à Lyon une "organisation insuffisante" avec la "présence d’engins pyrotechniques" dans le stade et une mauvaise séparation entre les supporters des deux clubs. Les Gones devront aussi s'expliquer pour l'envahissement du terrain après le second but. Dans le même temps, Besiktas est visé pour l'attitude de ses fans avec des "jets d’objets" et des "troubles dans le public". Pour le moment, l'UEFA n'a pas communiqué sur la date prévue pour le verdict de cette enquête.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+