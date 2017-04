PSG : des tensions entre Kluivert et Emery ?

PSG : des tensions entre Kluivert et Emer y ? « Par Youcef Touaitia - Le 14/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme nous vous l'indiquions plus tôt dans la journée (voir brève de 10h15), le latéral droit Serge Aurier (24 ans, 18 matchs en L1 cette saison) aurait refusé de prolonger avec le Paris Saint-Germain. Le cas de l'Ivoirien ferait d'ailleurs jaser en interne puisque le directeur du football Patrick Kluivert, favorable à une extension du bail de l’Éléphant, serait en froid avec l'entraîneur Unai Emery, qui serait lui contre, selon les informations de Didier Roustan. "A l’intérieur du club, c’est assez complexe. L'ambiance n’est pas super. C’est très tendu entre Emery et Kluivert car ce dernier veut prolonger Aurier, ce qui paraît invraisemblable lorsque l’on connait le passif, même d’un point de vue sportif. Emery, quant à lui, ne veut pas le garder. On sent que l’entraîneur est esseulé, a estimé le journaliste sur le plateau de L'Equipe et vous. Le PSG avait la possibilité de faire venir Monchi, Nasser était d’accord pour le rencontrer et il y a eu un revirement de situation. On n’y comprend rien dans ce club. On dirait que Kluivert a repris du poids. Pour Emery, à un moment donné, ce ne sera plus jouable. De là à ce qu’il parte, si on le traite comme ça..." Les prochaines semaines devraient être agitées à Paris ! Les prochaines semaines devraient être agitées à Paris !

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+