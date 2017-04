Montpellier : Hilton veut continuer l'aventure « Par Youcef Touaitia - Le 14/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En fin de contrat en juin prochain, le défenseur central Vitorino Hilton (39 ans, 29 matchs et 1 but en L1 cette saison) entend bien poursuivre son aventure avec Montpellier. Le Brésilien n'a pas caché son envie de rester encore au moins une année dans l'Hérault. "J’ai envie de jouer au foot encore avec Montpellier, c’est sûr. C’est l’objectif, j’espère que le club va me proposer une année de plus, je fais tout pour être encore là l’année prochaine avec Montpellier, a confié l'ancien Marseillais pour Midi Libre. Pour le moment je ne pense qu’à jouer au foot, je prends du plaisir encore. Après c’est l’entraîneur qui choisit, qui il doit titulariser. Je serai là pour donner au club le plus possible." Cette année encore, Hilton fait partie des meilleurs joueurs de son équipe. Cette année encore, Hilton fait partie des meilleurs joueurs de son équipe.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+