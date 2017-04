PSG : le Camp Nou, Draxler n'avait pas peur

La semaine dernière, le latéral droit Thomas Meunier (25 ans, 6 matchs et 1 but en LdC cette saison) en a surpris plus d’un en expliquant que les joueurs du Paris Saint-Germain partaient perdants avant leur déroute face au FC Barcelone (1-6) en 8e de finale retour de la Ligue des Champions (voir ici). Pourtant, l’ailier Julian Draxler (23 ans, 2 matchs et 1 but en LdC cette saison) assure qu’il s’est avancé au Camp Nou avec un état d’esprit bien différent.

"Nous n’avions pas peur. (…) Je n’étais pas effrayé mais je ne suis pas défenseur, a d’abord plaisanté l’Allemand du PSG au micro de SFR Sport. Non, ce n’est pas une question de peur. Ils ont une grande équipe, trois joueurs devant qui peuvent la différence et au Camp Nou c’est toujours difficile, parce que le stade est très grand, l’atmosphère était très chaude."

Apeurée ou pas, la recrue hivernale était de toute façon passée totalement à côté de son match, comme ses coéquipiers…