Milan : les adieux émouvants de Berlusconi

Après 31 ans à la tête du club, Silvio Berlusconi a officiellement vendu le Milan AC à des investisseurs chinois jeudi (voir ici). L’occasion pour l’Italien d’adresser une lettre d'adieux émouvante aux supporters du club lombard.

"Je laisse aujourd'hui, après plus de 30 ans, le titre et la charge de président du Milan. Je le fais avec douleur et émotion mais en étant conscient que le football moderne implique pour être compétitif au plus haut niveau européen et mondial des investissements et des ressources qu'une famille seule ne peut plus assumer", a expliqué l’ancien dirigeant, assurant qu’il resterait "toujours le premier tifoso" du Milan.

Forts de nouveaux moyens, les Rossoneri aspirent désormais à retrouver leur lustre d’antan.