Chelsea : un prétendant espagnol pour Fabregas « Par Romain Lantheaume - Le 14/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré un temps de jeu en hausse ces dernières semaines et plusieurs performances intéressantes, le milieu de terrain Cesc Fabregas (29 ans, 22 apparitions et 4 buts en Premier League cette saison) ne fait pas figure de titulaire à part entière à Chelsea. La situation de l’Espagnol n’a pas échappé à l’Atletico Madrid, qui rêve de lui offrir un retour au pays ! D’après le média Eurosport.es, les Colchoneros souhaitent obtenir l’ancien joueur d’Arsenal en prêt l’été prochain. Pour cela, il faudrait bien sûr que l’interdiction de recrutement qui frappe le club madrilène soit levée. A un an du Mondial 2018, cette piste pourrait intéresser l’Ibère, qui cherchera sans doute à s’assurer du temps de jeu. Cependant, alors qu’il est peut-être en train d’inverser le rapport de force avec son concurrent chez les Blues, Nemanja Matic, Fabregas va sans doute prendre son temps avant de se décider. A un an du Mondial 2018, cette piste pourrait intéresser l’Ibère, qui cherchera sans doute à s’assurer du temps de jeu. Cependant, alors qu’il est peut-être en train d’inverser le rapport de force avec son concurrent chez les Blues, Nemanja Matic, Fabregas va sans doute prendre son temps avant de se décider.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+