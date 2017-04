Man Utd : Mourinho accable ses attaquants

Rejoint dans les dernières minutes par Anderlecht (1-1) jeudi, Manchester United a manqué une belle occasion de faire le break dès son quart de finale aller de la Ligue Europa. La faute au manque de réalisme des attaquants mancuniens, d’après leur coach, José Mourinho, qui les a sévèrement taclés après la rencontre.

"Si j’étais un défenseur de Manchester United, je serais très énervé contre mes attaquants. Ceux qui doivent tuer le match ne l’ont pas fait, a pesté le Special One au micro de RTL Sport. C’est toujours le même problème, on a le contrôle du ballon, des occasions, mais on ne concrétise pas assez. Si on prend la performance des quatre attaquants, on presse, on presse et on presse encore mais on obtient peu de jus. Ce n'est certes pas la fin du monde, mais nous sommes meilleurs que ça."

Malgré tout, avec ce bon 1-1 ramené de Belgique, les Red Devils restent bien placés pour la qualification dans le dernier carré.