Lyon : Aulas évoque des "blessures sévères" « Par Romain Lantheaume - Le 14/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Jeudi, de graves incidents ont émaillé le quart de finale aller de la Ligue Europa entre l'Olympique Lyonnais et le Besiktas (2-1). Des supporters de l'OL ont notamment envahi la pelouse pour échapper à des jets de pétards des visiteurs, occasionnant un retard du coup d'envoi de 45 minutes. D'après le président rhodanien, Jean-Michel Aulas, des blessés sont à déplorer. "De nombreux blessés n'ont pas voulu partir tout de suite par fierté. Avec ces engins de feu, certains ont eu des blessures sévères, a révélé le dirigeant devant la presse. Il y a eu un certain nombre de bombes agricoles qui ont explosé au-dessus de nos fans et donc ils n'avaient qu'une possibilité, celle de fuir sur le terrain. Heureusement qu'ils l'ont envahi, sinon ils auraient été pris au piège par les supporters turcs qui sont rentrés en force." Le bilan officiel fait état de sept blessés légers (dont cinq policiers et gendarmes), douze interpellations et cinquante exfiltrations de supporters. A la suite de ces débordements, JMA espère un retour à huis clos en Turquie jeudi prochain ( Le bilan officiel fait état de sept blessés légers (dont cinq policiers et gendarmes), douze interpellations et cinquante exfiltrations de supporters. A la suite de ces débordements, JMA espère un retour à huis clos en Turquie jeudi prochain ( voir la brève de 08h11 ).

