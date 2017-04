Monaco : Jardim répond à Tuchel !

Monaco : Jardim répond à Tuche l ! « Par Romain Lantheaume - Le 14/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A la suite de la triple explosion qui a ciblé le bus de Dortmund mardi, le quart de finale aller de la Ligue des Champions face à l’AS Monaco (2-3) a été reporté au mercredi. Mais après coup, les joueurs du Borussia et leur coach Thomas Tuchel se sont plaints, affirmant qu’ils n’avaient pas la tête à jouer au football et qu’il aurait fallu reporter la rencontre à une date ultérieure (voir ici). Avec respect, l’entraîneur de l’ASM, Leonardo Jardim, a tenu à remettre les choses à leur place. "Tout le monde était d’accord pour que le foot ne s’arrête pas suite à cet événement, a souligné le technicien portugais jeudi en conférence de presse. Le match a été annulé à cause des événements, tout le monde a étudié le calendrier et a constaté qu'il n'était pas possible de changer le match de date." De son côté, l’UEFA avait également affirmé que les responsables du BvB ne se sont pas opposés à un report du match dès le lendemain (voir ici). De son côté, l’UEFA avait également affirmé que les responsables du BvB ne se sont pas opposés à un report du match dès le lendemain ().

