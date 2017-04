Lyon : Aulas justifie sa bravoure « Par Romain Lantheaume - Le 14/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- C’est l’une des images qui restera de ce quart de finale aller de la Ligue Europa entre l’Olympique Lyonnais et le Besiktas (2-1), jeudi. Alors que la pelouse du Parc OL était envahie par des supporters apeurés avant le coup d’envoi, le président des Gones, Jean-Michel Aulas, s’est lui-même rendu dans le virage sud, en plein milieu des fans lyonnais, pour tenter d’apaiser la situation. Le dirigeant a notamment pris la parole au micro du kop. "De près ou de loin, j'avais cette crédibilité qui permettait de ramener le calme, de montrer qu'on pouvait aller dans la tribune. J'ai voulu montrer à ces centaines de supporters qu'on pouvait faire le match dans la tribune", a raconté le boss de l’OL au micro de W9. "Parallèlement à ça, on négociait avec le préfet de police pour qu'en haut, l'ensemble des policiers puisse protéger nos supporters et qu'il y ait un cordon d'isolation qui soit effectué au troisième niveau, là où un certain nombre de Turcs étaient entrés sans billet. Il y a eu des affrontements, une entrée dans le stade absolument incroyable, je n'avais jamais vu ça en 30 ans." Finalement, "JMA" aura passé toute la première période en tribunes avec les supporters. Une attitude courageuse. PHOTO : Aulas en tribunes avec les supporters !

Le président @JM_Aulas au coeur des supporters du Virage Sud. #OLBES pic.twitter.com/CsQgfnFCox — Olympique Lyonnais (@OL) 13 avril 2017

