C3 : Lyon-Besiktas décalé à 21h50 !

En raison des incidents qui ont eu lieu aux abords du Parc OL et à l'intérieur de l'enceinte, la rencontre entre l'Olympique Lyonnais et Besiktas a été décalée de 45 minutes. Initialement prévue à 21h05, le choc entre les deux formations est bel et bien maintenu et débutera à 21h50, avec 45 minutes de retard.