Real : Marcelo et les jaloux de Ronaldo « Par Eric Bethsy - Le 13/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d’un doublé contre le Bayern Munich (2-1) mercredi, en quart de finale aller de la Ligue des Champions, l’attaquant du Real Madrid Cristiano Ronaldo (32 ans, 9 matchs et 4 buts en LdC cette saison) a de nouveau fait taire ses détracteurs. D’ailleurs, son coéquipier Marcelo (28 ans, 7 matchs en LdC cette saison) a du mal à comprendre comment le Portugais peut être critiqué. "Je pense qu'ils ont un problème, c'est peut-être de la jalousie. Je ne sais pas ce qu'ils ont, a réagi le latéral gauche brésilien, dans des propos relayés par Marca. Il travaille dur et il aide l'équipe. C'est forcément de la jalousie. Il suffit de regarder ses statistiques, et il est toujours performant." En effet, CR7 est devenu le premier joueur à atteindre la barre des 100 buts dans les compétitions européennes. En effet, CR7 est devenu le premier joueur à atteindre la barre des 100 buts dans les compétitions européennes.

