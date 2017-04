Arsenal : Özil annonce des discussions « Par Eric Bethsy - Le 13/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme son coéquipier Alexis Sanchez, le milieu d’Arsenal Mesut Özil (28 ans, 25 matchs et 6 buts en Premier League cette saison) n’a toujours pas prolongé alors que son contrat expire en 2018. Mais le club londonien peut rester optimiste concernant l’Allemand qui a annoncé des discussions cet été. "Pour le moment, le plus important, c'est Arsenal, pas moi ni les autres joueurs. L'équipe traverse une période plus difficile, donc en ce moment, mon cas n'est pas important. Nous parlerons cet été et nous clarifierons les choses. Là, ce serait une erreur de penser à ça", a confié le meneur de jeu des Gunners à Sky Sports. Rappelons que l’ancien joueur du Real Madrid apprécie énormément son coach Arsène Wenger. L’avenir du Français bientôt en fin de contrat pourrait donc influencer sa décision. Rappelons que l’ancien joueur du Real Madrid apprécie énormément son coach Arsène Wenger. L’avenir du Français bientôt en fin de contrat pourrait donc influencer sa décision.

