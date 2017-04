Palace : Cabaye veut éviter les polémiques

Interrogé sur son avenir le mois dernier, le milieu de Crystal Palace Yohan Cabaye (31 ans, 28 matchs et 3 buts en Premier League cette saison) avait complimenté le projet de l’Olympique de Marseille (voir ici). De quoi alimenter les rumeurs et placer l’international français dans une situation inconfortable. Du coup, l’ancien Lillois a retenu la leçon.

"Aujourd'hui, personne ne connaît mon avenir. On verra bien ce qui va se passer pour moi cet été ou l'été prochain, parce qu'il me reste encore un an de contrat, a simplement répondu le natif de Tourcoing à RMC. Un retour en France ? Je n'ai pas envie de dire oui ou non. Il est trop tôt pour parler transferts. Je n'ai pas envie de me mettre dans la merde."

A partir de maintenant, Cabaye passe en mode langue de bois.