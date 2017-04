OM : Stambouli n'a "aucune attache" « Par Youcef Touaitia - Le 13/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Fan de l'Olympique de Marseille durant sa jeunesse, le milieu de terrain Benjamin Stambouli (26 ans, 18 matchs en Bundesliga cette saison) a évolué un an sous les couleurs du Paris Saint-Germain (2015-2016). Alors que son transfert avait provoqué la colère de certains fans phocéens à l'époque, l'actuel joueur de Schalke 04 admet qu'il n'a aucune attache pour le champion de France 2010. "Lorsque j’ai reçu l’offre du PSG, les Marseillais espéraient que je choisisse l’OM parce qu’ils m’ont convoité aussi. Ils voulaient qu’un gars de Marseille joue pour leur équipe. Mais je n’étais pas élevé là-bas. Les gens ont toujours essayé de me connecter à Marseille, mais il n’y a jamais eu cette attache", a assuré l'ex-Montpelliérain dans les colonnes de Goal. "Lorsque j’ai signé pour le PSG, ce fut la folie sur les réseaux sociaux. À Marseille, on a dit : "Comment peut-on signer à Paris lorsqu’on est né à Marseille ? Ce n’est pas normal". Et pour les supporters du PSG c’était : "Il a aimé Marseille en étant enfant, pourquoi est-il venu chez nous ?". Peut-être que j’aurais dû dire tout cela plus tôt, mais je pensais en quelque sorte que toute justification semblerait suspecte. J’espère avoir tout clarifié maintenant", a ajouté Stambouli. "Lorsque j’ai signé pour le PSG, ce fut la folie sur les réseaux sociaux. À Marseille, on a dit : "Comment peut-on signer à Paris lorsqu’on est né à Marseille ? Ce n’est pas normal". Et pour les supporters du PSG c’était : "Il a aimé Marseille en étant enfant, pourquoi est-il venu chez nous ?". Peut-être que j’aurais dû dire tout cela plus tôt, mais je pensais en quelque sorte que toute justification semblerait suspecte. J’espère avoir tout clarifié maintenant", a ajouté Stambouli.

