Monaco : Subasic veut absolument être champion

En bonne position pour rejoindre le dernier carré de la Ligue des Champions suite à sa victoire face au Borussia Dortmund (3-2) mercredi, lors du quart de finale aller, Monaco a les cartes en main pour remporter la Ligue 1 cette saison. Pour le gardien Danijel Subasic (32 ans, 30 matchs en L1 cette saison), mettre fin à l'hégémonie du Paris Saint-Germain dès cette année est essentiel.

"C'est bien, on a gagné, mais non, c'est le championnat l'objectif. La Ligue des Champions, si on fait un truc, c'est bien, surtout pour les jeunes. On a fait plein de choses bien pour le club cette saison, il faut continuer. Il faudra bien commencer. Ce sont les trois points qui compteront, la performance est moins importante à ce stade de la saison. Il faut bien finir le championnat et gagner un trophée. On a besoin de gagner six matchs pour finir champion", a analysé le Croate en conférence de presse.

Quoi qu'il en soit, les Monégasques vivent une fin de saison palpitante !