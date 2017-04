Lyon : Tolisso et les Lyonnais se sont parlés « Par Youcef Touaitia - Le 14/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Vainqueur de Besiktas (2-1) ce jeudi soir, lors du quart de finale aller de la Ligue Europa, l'Olympique Lyonnais a obtenu un résultat favorable au regard de la première période ratée. Le milieu de terrain Corentin Tolisso (22 ans, 11 matchs et 4 buts en coupe d'europe cette saison) l'admet, lui et ses partenaires se sont parlés à la pause pour rectifier le tir. "À la mi-temps, le coach nous a parlé. C'était beaucoup mieux après, physiquement, on est revenu dans les duels, on a réussi à faire la différence avec ces deux buts en fin de match. Le coach, plusieurs joueurs ont parlé. Nous nous sommes parlés entre nous et je pense que c'est ça qui a fait qu'en seconde période, nous sommes retournés sur le terrain avec de meilleures intentions", a assuré le Gone au micro de beIN Sports. Espérons pour les joueurs de l'OL qu'ils se parleront beaucoup dans une semaine à Istanbul ! Espérons pour les joueurs de l'OL qu'ils se parleront beaucoup dans une semaine à Istanbul !

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+