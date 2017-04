Lyon : Morel souligne la force mentale

Auteur du but de la victoire face à Besiktas (2-1) ce jeudi soir, lors du quart de finale aller de la Ligue Europa, le latéral gauche Jérémy Morel (33 ans, 9 matchs et 1 but en coupe d'europe cette saison) a mis l'Olympique Lyonnais sur les bons rails avant la manche retour prévue la semaine prochaine. Heureux, l'ancien Marseillais a souligné les qualités mentales de son équipe.

"On a montré nos vertus en seconde période, on a montré qu'on n'était pas mort. Ça s'est bien fini. On doit se remettre dans la compétition des dimanche en championnat. Ensuite, il y aura le match retour", a confié Morel au micro de beIN Sports.

Au Vodafone Arena, les Gones devront livrer le match de leur vie pour franchir l'obstacle stambouliote.