C3 : Lyon 2-1 Besiktas (fini) Par Youcef Touaitia - Le 13/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A l'issue d'une rencontre intense, qui a été précédée par des incidents importants, l'Olympique Lyonnais a renversé Besiktas (2-1) ce jeudi soir, lors du quart de finale aller de la Ligue Europa. Dans une ambiance extraordinaire au Parc OL, c'était la formation turque qui débutait mieux. A deux reprises, Marcelo aurait pu ouvrir la marque mais le Brésilien butait sur Lopes et Diakhaby. Ce n'était que partie remise puisque Babel, lui, ne ratait pas sa première opportunité après un coup franc rapidement joué par Talisca (0-1, 16e). Dépassés, les Lyonnais réagissaient dans la foulée mais Fekir touchait la barre ! Dans les tribunes, les supporters de Besiktas étaient déchaînés et remportaient largement leur duel à distance avec leurs homologues lyonnais. Sur le terrain, Lacazette et les siens étaient complètement battus dans les duels, se montrant très agacés par la tournure des événements. Désorganisée, peu conquérante, l'équipe de Bruno Genesio affichait un visage très décevant en cette première période. Au retour des vestiaires, l'OL prenait les commandes de la partie mais manquait d'agressivité et de vice pour acculer les Turcs, trop peu gênés jusqu'ici. Ces derniers avaient néanmoins de plus en plus de mal pour ressortir le ballon mais restaient solides malgré les multiples assauts menés par Valbuena et Fekir. Preuve que rien n'allait pour Lyon, Lacazette ratait une incroyable occasion d'égaliser après une grosse erreur de Marcelo mais il manquait de précision ! A force de pousser, les Gones étaient récompensés. Après avoir touché le poteau de la tête, Tolisso égalisait sur un coup franc de Valbuena (1-1, 83e). Mais ce n'était pas fini : sur une terrible bourde, Fabricio offrait un nouveau but à Morel, opportuniste (2-1, 85e). Un renversement de situation incroyable pour les Lyonnais, revenus de nulle part. On attend impatiemment la manche retour à Istanbul où l'enfer est promis à l'OL ! Retrouvez tous les résultats, les buteurs et classements sur le LIVE-SCORE de Maxifoot.

