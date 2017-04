C3 : Lyon-Besiktas, les compos

A l'occasion du quart de finale aller de la Ligue Europa, l'Olympique Lyonnais reçoit Besiktas ce jeudi (21h05) au Parc OL. Bruno Genesio doit composer sans Gonalons, suspendu, et Depay, non qualifié. Ghezzal, Fekir, Valbuena et Lacazette forment le quatuor offensif pour ce choc. Côté turc, deux absences importantes sont à noter puisque Aboubakar est suspendu et Quaresma est resté à l'infirmerie. Voici la composition des deux équipes.

Lyon : Lopes - Rafael, Mammana, Diakhaby, Morel - Tousart, Tolisso - Ghezzal, Fekir, Valbuena - Lacazette (c).

Besiktas : Fabri - Gönül, Mitrovic, Marcelo, Tosic - Atiba, Özyakup (c) - Babel, Talisca, Adriano - Tosun.