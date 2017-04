Bordeaux : Thelin pas pressé de revenir

Peu utilisé à Bordeaux, l'attaquant Isaac Kiese Thelin (24 ans, 8 matchs en championnat cette saison) a été prêté à Anderlecht en janvier. Un club dans lequel le Suédois se verrait bien rester à l'issue de la saison, comme il l'a laissé entendre dans les colonnes d'Aftonbladet.

"Il y a moins de concurrence qu’à Bordeaux. Il y a des ondes positives pour que je reste ici, alors on verra. Anderlecht doit prendre sa décision d’ici le 15 mai. Aujourd’hui, ça semble positif, mais on ne sait jamais tant que tout n’est pas signé. On verra. Nous n’avons pas encore discuté concrètement. Juste des premiers échanges. Si je reste, je serai content. Sinon, j’irai ailleurs où on veut de moi. C’est à Anderlecht de trancher", a indiqué le Scandinave.

Thelin est prêté avec option d'achat au club belge.