Angers : Paris plus fort que Monaco pour Moulin « Par Romain Rigaux - Le 13/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Angers reçoit le Paris Saint-Germain ce vendredi (20h45) en ouverture de la 33e journée de Ligue 1. Malgré un match plutôt bon contre Monaco (défaite 0-1), l'entraîneur angevin Stéphane Moulin n'est pas rassuré et estimé le PSG supérieur. "Attention, il ne faut pas penser que, comme on a embêté Monaco, il serait anormal qu'on n'embête pas Paris. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Les Parisiens en ont mis quatre à Monaco, et ils auraient pu en mettre plus. Il faut bien savoir contre qui on joue. La différence avant le match est beaucoup plus marquée que sur le précédent. Je pense actuellement que Paris est supérieur à Monaco", a déclaré le coach du SCO en conférence de presse. A l'aller, le PSG s'était imposé 2-0 au Parc des Princes.

