Leicester : Vardy, la stat qui fait mal...

Jamie Vardy (30 ans, 8 matchs et 1 but en LdC cette saison) n'a pas disputé le match le plus agréable de sa carrière face à l'Atletico Madrid (0-1) mercredi en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Chargé de presser ses adversaires et d'être à la retombée des longs ballons balancés par ses coéquipiers, l'attaquant de Leicester s'est battu mais n'a pas souvent vu le cuir, avec 11 ballons touchés seulement.

Mais c'est une autre statistique qui attire l'attention. L'Anglais a passé 77 minutes sur la pelouse pour seulement deux passes tentées. Et avec un taux de réussite de 0% puisqu'il n'en a réussi aucune ! Une soirée à oublier...