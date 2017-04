ASSE : Hamouma envoie un message aux dirigeants « Par Romain Rigaux - Le 13/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Arrivé à Saint-Etienne en 2012, Romain Hamouma (30 ans, 22 matchs et 6 buts en L1 cette saison) fait partie des éléments incontournables au sein de l'effectif de Christophe Galtier. Néanmoins, l'avenir de l'ancien Caennais reste flou puisque son contrat se termine en juin 2018 et qu'il n'y a pas de discussions pour une prolongation. L'attaquant stéphanois espère pourtant rester chez les Verts. "Oui, j’aimerais bien rester à l’ASSE. Je me sens bien à Saint-Etienne. Je l’ai toujours dit. Après, je ne me prends pas la tête. On ne sait jamais de quoi demain sera fait. Il y a une grosse fin de saison à vivre. On verra le reste après", a confié le joueur à But!. Reste à savoir si l'ASSE souhaite le conserver, les dirigeants devront rapidement bouger puisqu'il n'aura plus qu'un an de contre l'été prochain. Reste à savoir si l'ASSE souhaite le conserver, les dirigeants devront rapidement bouger puisqu'il n'aura plus qu'un an de contre l'été prochain.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+