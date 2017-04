Man Utd : Ibra, un avenir lié à la C1 ?

Man Utd : Ibra, un avenir lié à la C 1 ? « Par Romain Rigaux - Le 13/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Zlatan Ibrahimovic (35 ans, 27 matchs et 17 buts en Premier League cette saison) rempilera-t-il pour une saison supplémentaire à Manchester United ? Sous contrat jusqu'en juin, avec une option pour une année de plus, l'attaquant suédois fait durer le suspense. La raison ? L'ancien Parisien attend d'en savoir plus sur le futur du club mancunien. Selon The Sun, Ibrahimovic a fixé plusieurs conditions pour prolonger à Old Trafford. Il souhaite notamment connaître les ambitions du club mancunien pour le prochain mercato. Les Red Devils devraient avoir les moyens d'animer encore une fois le marché des transferts. Mais surtout, le Scandinave attend également de savoir si MU participera ou non à la prochaine Ligue des Champions. Si ce n'est pas le cas, il pourrait aller voir ailleurs. Actuellement 5e de Premier League, Manchester United possède quatre points de retard sur la 4e place de Manchester City, et un match en moins. Toujours en course en Ligue Europa, les Mancuniens peuvent aussi disputer la C1 en cas de sacre en C3. Actuellement 5e de Premier League, Manchester United possède quatre points de retard sur la 4e place de Manchester City, et un match en moins. Toujours en course en Ligue Europa, les Mancuniens peuvent aussi disputer la C1 en cas de sacre en C3.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+