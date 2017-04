PSG : Nkunku évoque son avenir « Par Romain Lantheaume - Le 13/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Régulièrement utilisé par l’entraîneur Unai Emery depuis le mois de décembre, le milieu de terrain Christopher Nkunku (19 ans, 7 matchs et 1 but en L1 cette saison) ne peut toutefois pas prétendre à mieux qu’un statut de remplaçant au Paris Saint-Germain. Du coup, après avoir totalement écarté l’idée d’un prêt (voir ici), l’international français U20 s’est montré un peu moins catégorique sur le sujet. "Si je dois partir, ça voudra dire que c’est la bonne solution pour moi. Ce qui n’a pas été le cas jusque-là, car je sens que je progresse", a nuancé le Parisien auprès du magazine So Foot Club. Avant de trancher, le jeune talent va sans doute observer les mouvements à venir dans l’entrejeu du PSG l’été prochain avec les possibles départs de Blaise Matuidi et de Grzegorz Krychowiak, voire de Thiago Motta, en fin de contrat mais qui devrait néanmoins prolonger. Avant de trancher, le jeune talent va sans doute observer les mouvements à venir dans l’entrejeu du PSG l’été prochain avec les possibles départs de Blaise Matuidi et de Grzegorz Krychowiak, voire de Thiago Motta, en fin de contrat mais qui devrait néanmoins prolonger.

