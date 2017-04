Dortmund : Mbappé s'inquiétait pour Dembélé « Par Romain Lantheaume - Le 13/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Mardi, les joueurs de l’AS Monaco ont vécu un moment particulier. Alors qu’ils se trouvaient dans les vestiaires du Signal Iduna Park, les Monégasques ont appris que le bus du Borussia Dortmund, leur adversaire en quart de finale aller de la Ligue des Champions, avait été ciblé par une triple explosion. Du coup, l’attaquant de l’ASM, Kylian Mbappé (18 ans, 6 matchs et 4 buts en LdC cette saison), a tout de suite cherché à prendre des nouvelles de son coéquipier en sélection, Ousmane Dembélé (19 ans, 9 matchs et 2 buts en LdC cette saison), ailier au BvB. "Quand vous subissez, c’est dur, sachant que vous avez des nouvelles une fois toutes les demi-heures, vous êtes dans l’attente. (...) On s’inquiète, on craint le pire, a expliqué le Tricolore devant la presse. J’ai essayé d’appeler Ousmane Dembélé, on s’est appelés un petit peu, il m’a expliqué la situation. Je lui ai dit que j’étais avec lui et avec toute son équipe, et que sur ce point-là on était tous ensemble, il n’y avait pas de clans, pas d’équipes, on était des hommes." Sur le terrain, Mbappé a ensuite mis les sentiments de côté mercredi en signant un doublé face à la formation de son compatriote (3-2), lui aussi buteur. Sur le terrain, Mbappé a ensuite mis les sentiments de côté mercredi en signant un doublé face à la formation de son compatriote (3-2), lui aussi buteur.

