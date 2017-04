Barça : 3 joueurs poussés vers la sortie ?

La gifle subie face à la Juventus Turin (0-3) en quart de finale aller de la Ligue des Champions a confirmé que le FC Barcelone était sur la pente descendante. Les dirigeants barcelonais ont donc décidé d'agir. Selon Sport, un grand ménage est prévu l'été prochain et trois joueurs sont déjà annoncés sur la liste des départs.

Le premier est le défenseur français Jérémy Mathieu (33 ans, 13 matchs et 1 but en Liga cette saison), remplacé dès la pause contre la Juve et trop décevant pour rester en Catalogne. Le deuxième se nomme Arda Turan (30 ans, 17 matchs et 3 buts en Liga cette saison). L'international turc n'est jamais réellement parvenu à briller sous le maillot blaugrana et représente une valeur marchande intéressante. Enfin, le Barça songe au départ de Javier Mascherano (32 ans, 22 matchs en Liga cette saison) dont l'influence sur le terrain est de moins en moins importante.

Le quotidien catalan n'écarte pas d'autres départs surprises mais affirme que le futur entraîneur tranchera.