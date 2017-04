Monaco : Mbappé était vexé « Par Romain Lantheaume - Le 13/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Intenable face au Borussia Dortmund (3-2) mercredi en quart de finale aller de la Ligue des Champions, Kylian Mbappé (18 ans, 6 matchs et 4 buts en LdC cette saison) a signé son premier doublé dans la compétition. Il faut dire que l’attaquant de l’AS Monaco s’était senti piqué par son entraîneur, Leonardo Jardim. "J’avais à cœur de faire un gros match vu que j’avais été sur la touche entre guillemets lors des deux dernières rencontres, a expliqué le natif de Bondy en zone mixte. Le coach m’avait dit que ça faisait partie de la rotation, je l’ai accepté. Mais je voulais montrer ce soir que je pouvais apporter quelque chose à l’équipe, je l'ai bien fait." Déjà très en vue lors des 8es de finale contre Manchester City (3-5, 3-1) avec notamment un but à l’aller et au retour, le Monégasque a une nouvelle fois éclaboussé l’Europe de son talent. Déjà très en vue lors des 8es de finale contre Manchester City (3-5, 3-1) avec notamment un but à l’aller et au retour, le Monégasque a une nouvelle fois éclaboussé l’Europe de son talent.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+