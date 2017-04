Lyon : Aulas prévient ses troupes !

Lyon : Aulas prévient ses troupe s ! « Par Romain Lantheaume - Le 13/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors qu’il n’a plus que sa 4e place à défendre en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais mise sur la Ligue Europa pour sauver sa saison. Avant de recevoir Besiktas ce jeudi (21h05) en quart de finale aller de la compétition, le président des Gones, Jean-Michel Aulas, a tenu à s’assurer que le message est bien passé auprès de ses troupes. "On joue plus que la saison, a souligné le dirigeant dans les colonnes du Progrès. On a la possibilité d’aller en demi-finale de la Ligue Europa et peut-être plus loin. Les joueurs, eux, jouent leur carrière comme l’institution joue son développement. (...) L’OL, qui a maintenant son stade, des moyens, et est structuré pour pouvoir faire partie des grands, est en passe de franchir l’étape ultime. Et pour y être, il faudra qu’on joue une finale de coupe d’Europe et qu’on la gagne. Et là, on rentrerait dans tout ce qu’on nous reproche de manquer. Ce n’est pas le moment de flancher." Cinq jours après la déroute face à Lorient (1-4) au Parc OL, le boss rhodanien ne tolérera aucun manquement de la part de ses joueurs. Cinq jours après la déroute face à Lorient (1-4) au Parc OL, le boss rhodanien ne tolérera aucun manquement de la part de ses joueurs.

