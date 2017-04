Real : Morata met encore la pression !

Le plus souvent condamné au banc depuis son retour au Real Madrid en début d’exercice, l’attaquant Alvaro Morata (24 ans, 35 apparitions et 16 buts toutes compétitions cette saison) multiplie les messages en direction de son entraîneur Zinédine Zidane en cette fin de saison.

"J’ai besoin d’être titulaire, a lancé l’Espagnol dans les colonnes du Guardian. J’ai besoin de jouer plus et que quelqu’un me soutienne vraiment. Soit je décolle, soit je finis par me contenter d’une position de confort, à jouer les matchs de temps en temps. C’est difficile de jouer 10 minutes à un match, puis 20 à un autre et enfin de rejouer deux semaines plus tard."

Même s’il se dit "heureux" à Madrid, l’ancien Turinois pourrait donc succomber à ses envies de Premier League l’été prochain ().