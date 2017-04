Monaco : Jardim n'est plus étonné par Mbappé « Par Romain Rigaux - Le 13/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'un doublé lors de la victoire de Monaco à Dortmund (3-2), mercredi en quart de finale aller de la Ligue des Champions, Kylian Mbappé (18 ans, 6 matchs et 4 buts en LdC cette saison) a encore marqué les esprits. Si le jeune attaquant ne cesse d'étonner les observateurs, ce n'est plus le cas pour son entraîneur Leonardo Jardim. "Non. Il progresse toujours. Ça fait presque deux années qu’il travaille bien avec nous. Nous sommes contents de sa performance. On l’a préparé pour ça. Peut-être que s’il n’a pas joué à Angers (1-0), c’était pour ça, aussi. Je crois qu’il va atteindre un très haut niveau", a indiqué le technicien portugais après la rencontre. S'il continue sur cette voie, Mbappé semble en effet promis à un bel avenir. S'il continue sur cette voie, Mbappé semble en effet promis à un bel avenir.

