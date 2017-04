Dortmund : l'UEFA se justifie « Par Romain Lantheaume - Le 13/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A la suite de la triple explosion qui a ciblé le bus du Borussia Dortmund mardi, le quart de finale aller de la Ligue des Champions face à l’AS Monaco (2-3) a été reporté à mercredi. Ce choix a fait grincer des dents du côté du BvB où joueurs et entraîneur estiment qu’ils n’avaient pas la tête au football et qu’ils auraient préféré reporter le match à plus tard (voir ici). L’UEFA a tenu à répondre au club allemand. "La décision de jouer mercredi à 18h45 a été prise mardi au cours d’une réunion au stade en présence des deux clubs et des autorités locales, a rétorqué un représentant de l’instance dans les colonnes du Rheinische Post. On a notamment pris en considération le vœu de Monaco qui souhaitait rentrer mercredi soir pour préparer son match de championnat du week-end." "La date nous a été imposée. Ce que nous pensons n’a intéressé personne", avait notamment déploré le coach du Borussia, Thomas Tuchel. "La date nous a été imposée. Ce que nous pensons n’a intéressé personne", avait notamment déploré le coach du Borussia, Thomas Tuchel.

