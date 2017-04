Man Utd : la C3, Ibrahimovic doublement motivé !

Écarté de la course au titre en Premier League et en mauvaise posture pour finir dans le Top 4, synonyme de qualification en Ligue des Champions, Manchester United concentre ses espoirs sur la Ligue Europa en cette fin de saison. Avant le quart de finale aller face à Anderlecht ce jeudi (21h05), le coach des Red Devils, José Mourinho, a estimé que son facteur X, l'attaquant Zlatan Ibrahimovic (35 ans, 9 matchs et 5 buts en C3 cette saison), était doublement motivé à l’idée de remporter la compétition.

"Je crois qu'il est un peu plus motivé du fait que la finale se joue en Suède et qu'il n'a jamais joué une finale de coupe européenne au cours de sa superbe carrière", a lancé le Special One en conférence de presse.

Pour rêver d’un sacre en C3, MU aura bien besoin de l’ancien Parisien, qui lui a tant de fois sauvé la mise cette saison.