Dortmund : le témoignage émouvant de Sahin « Par Romain Lantheaume - Le 13/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Mardi, le bus du Borussia Dortmund a été ciblé par une triple explosion en se rendant au stade pour disputer son quart de finale aller de la Ligue des Champions face à l’AS Monaco (2-3), qui a finalement eu lieu le lendemain, mercredi. Cet épisode restera malheureusement à vie dans la mémoire du milieu de terrain du BvB, Nuri Sahin (28 ans, 2 matchs et 1 but en LdC cette saison), toujours sous le choc. "J'en ai la chair de poule. Je ne peux pas oublier ces visages dans le bus. Je ne les oublierai jamais, a expliqué l’international turc devant la presse. Hier soir (mardi), je n'ai réalisé ce qu'il se passait que lorsque je suis rentré chez moi et que j'ai vu ma femme et mon fils qui m'attendaient. À ce moment-là, j'ai compris à quel point nous avions eu de la chance. Nous aimons le football, nous souffrons avec le football et je sais que nous gagnons beaucoup d'argent, que nous sommes des privilégiés, mais nous sommes aussi des êtres humains et il y a tellement plus que le football dans ce monde... (…) Le football n'est vraiment rien après ce que nous avons vécu." Comme ses coéquipiers, l’ancien Madrilène aurait préféré avoir plus de temps pour se remettre de ses émotions… Comme ses coéquipiers, l’ancien Madrilène aurait préféré avoir plus de temps pour se remettre de ses émotions…

