Atletico : Griezmann prévient Leicester « Par Youcef Touaitia - Le 12/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Vainqueur de Leicester (1-0) ce mercredi, en quart de finale aller de la Ligue des Champions, l'Atletico Madrid a fait le plus dur avant la manche retour prévue mardi prochain. Unique buteur de la partie, l'attaquant Antoine Griezmann (26 ans, 9 matchs et 5 buts en LdC cette saison) a tenu à prévenir les Foxes. "C'est mieux 1-0 que 0-0. On est content. Ça va être compliqué là-bas mais on est prêt. On a l'équipe pour gagner chez eux. On est en pleine confiance. Il faut juste continuer à travailler", a analysé le Français au micro de beIN Sports. Avec ce résultat favorable, les Colchoneros ont les cartes en main pour rejoindre une nouvelle fois le dernier carré de la compétition. Avec ce résultat favorable, les Colchoneros ont les cartes en main pour rejoindre une nouvelle fois le dernier carré de la compétition.

