Atletico : Griezmann rejoint Zidane et Pirès

Unique buteur lors de la victoire de l'Atletico Madrid sur Leicester (1-0) ce mercredi, en quart de finale aller de la Ligue des Champions, l'attaquant Antoine Griezmann (26 ans, 9 matchs et 5 buts en LdC cette saison) comptabilise désormais 14 réalisations dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Un but important pour les Rojiblancos et pour le joueur, qui rejoint ainsi Zinedine Zidane et Robert Pirès, également buteurs à 14 reprises en C1.