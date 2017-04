Real : Z. Zidane - "c'était un mur"

Alors qu'il menait à la pause, le Bayern Munich a fini par s'incliner 2-1 sur son terrain face au Real Madrid dans ce quart de finale aller de la Ligue des Champions. Auteur d'un doublé, Cristiano Ronaldo est venu à bout d'un magnifique Manuel Neuer.

"On avait envie de gagner ce soir ici, on l'a fait, c'est plutôt mérité. On aurait préféré marquer un but de plus car il y avait la place, mais le gardien en face... C'était un mur. On a gagné le premier match, il en reste un deuxième", a réagi l'entraîneur des Merengue Zinedine Zidane après la rencontre.

Match retour mardi prochain à Bernabeu.