Dortmund : Tuchel aurait voulu jouer plus tard « Par Damien Da Silva - Le 12/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Prévu initialement mardi, le quart de finale aller de la Ligue des Champions entre Dortmund et Monaco (2-3) a été reporté à ce mercredi en raison de trois explosions près du bus du BvB hier. Dans des propos rapportés par L'Equipe, le coach du club allemand Thomas Tuchel a regretté la tenue de cette rencontre aussi rapidement. "Nous n'avons pas été consultés. (...) Quelques minutes après cet attentat, la seule question qui s'est posée a été : êtes-vous prêts à jouer ? Comme si on n'avait jeté qu'une bière sur notre car. (...) La date nous a été imposée. Quelle solution souhaitée ? Plus de temps, quelques jours de plus. Dans quelques jours, nous n'aurons pas digéré complètement mais le temps nous aide à trouver une solution. Il est important d'avoir une chance de réaliser son rêve et notre équipe n'était pas au top au niveau de la concentration pour faire la différence à ce niveau", a déploré le technicien. Après cette attaque, Dortmund avait effectivement forcément la tête un peu ailleurs.. Après cette attaque, Dortmund avait effectivement forcément la tête un peu ailleurs..

