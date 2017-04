Monaco : K. Mbappé - "marquer le coup" « Par Damien Da Silva - Le 12/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'un doublé ce mercredi, l'attaquant de l'AS Monaco Kylian Mbappé (18 ans, 6 matchs et 4 buts en LdC cette saison) a été un véritable poison pour Dortmund (3-2) lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions. Au micro de beIN Sports, l'international français a affiché sa satisfaction. "Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont venues s'imposer ici, on voulait marquer le coup. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui, même si, on aura le temps de le voir, il y a sans doute des choses à améliorer. Maintenant il y a un match retour, il faut bien travailler, se remettre la tête au championnat et une fois qu'on aura joué samedi, se focaliser sur le match retour, parce qu'ils viendront avec une grosse détermination", a commenté Mbappé. Le 19 avril prochain, Monaco devra être solide au Stade Louis II pour valider son billet pour les demi-finales de la compétition. Le 19 avril prochain, Monaco devra être solide au Stade Louis II pour valider son billet pour les demi-finales de la compétition.

