Monaco : Mbappé, un talent précoce en LdC !

Monaco : Mbappé, un talent précoce en Ld C ! « Par Damien Da Silva - Le 12/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'un doublé lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions face à Dortmund (3-2) ce mercredi, l'attaquant de l'AS Monaco Kylian Mbappé (18 ans, 6 matchs et 4 buts en LdC cette saison) a encore impressionné son monde ! A 18 ans et 3 mois, l'international français est ainsi devenu le 2e plus jeune joueur à trouver le chemin des filets à ce stade de la compétition. Dans l'histoire de la C1, le Monégasque est seulement devancé par l'ancien joueur du FC Barcelone Bojan Krkić, qui avait marqué en 2008 à l'age de 17 ans et 7 mois. Particulièrement précoce, Mbappé semble promis à un très bel avenir en poursuivant sur cette voie !

