Montpellier : Gasset n'est pas sûr de rester « Par Eric Bethsy - Le 12/04/2017 » Nommé entraîneur de Montpellier en janvier dernier, Jean-Louis Gasset est bien parti pour atteindre l'objectif du maintien. Mais pour la suite, l'ancien adjoint de Laurent Blanc, affecté par les critiques, ne promet rien. "Je ne sais pas si je suis encore capable de supporter la critique, que l'on discute mes choix sans savoir ce qui se passe vraiment dans un groupe, a prévenu le technicien dans le Midi Libre. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, c'est encore pire. Personnellement, je m'en fous, j'ai la peau dure, mais ma famille n'est pas préparée à ça, je n'ai pas envie que lorsque mon petit-fils va à l'école, on lui dise que son papy est nul parce que son équipe a perdu." "Après, tout peut aller très vite, rien n'est arrêté. Le football est ma passion. J'espère que l'on va obtenir le maintien rapidement et on discutera avec les dirigeants. Je suis là pour eux, pour le club... D'ici là, ma position aura peut-être évolué", a confié Gasset, pendant que le MHSC compte 5 points d'avance sur le barragiste Lorient.

