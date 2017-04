LdC : Atletico 1-0 Leicester (fini)

Sans trembler, l’Atletico Madrid a pris le dessus sur Leicester (1-0) ce mercredi, lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions.

Dominateurs d’entrée, les Rojiblancos touchaient le poteau sur leur première occasion, signée Koke. Une grosse alerte pour les visiteurs, recroquevillés en défense et décidés à garder leur but vierge le plus longtemps possible. Butant sur un bloc adverse très bas, les partenaires de Griezmann étaient obligés de tenter leur chance sur des tirs lointains, en vain.

En confiance, les Foxes ressortaient doucement et mettaient les Espagnols sous pression. Une grosse erreur de calcul puisque sur un contre éclair, Albrighton fauchait l’international tricolore à la limite de la surface. Sanction immédiate car Griezmann ne tremblait pas pour transformer son penalty (1-0, 29e). Contraints de jouer plus haut, les champions d’Angleterre ne parvenaient pas à bousculer une formation madrilène bien plus sereine dès lors mais pas encore à l’abri.

Au retour des vestiaires, les débats s’équilibraient mais les deux équipes peinaient à se procurer des occasions nettes. De plus en plus indécise, la rencontre se disputait sur un faux rythme dont souhaitait profiter Leicester, moins acculé sur la pelouse et dangereux sur les percées de Mahrez. Malheureusement pour les Britanniques, l’Algérien était bien trop seul sur son aile pour espérer bouger une telle défense.

Alors que les Matelassiers poussaient en fin de partie, la défense anglaise faisait le dos rond et préservait un score finalement pas si mauvais avant la manche retour dans six jours. Mais il faudra se montrer solide au King Power Stadium car Leicester n’a pas dit son dernier mot...