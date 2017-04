Man Utd : Pogba recadre ses détracteurs « Par Eric Bethsy - Le 12/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté pour 105 millions d’euros (hors bonus) l’été dernier, le milieu de Manchester United Paul Pogba (24 ans, 27 matchs et 4 buts en Premier League cette saison) n’a jamais réussi à faire taire les critiques. Un traitement médiatique injuste pour le Français, qui croit connaître l’erreur de ses détracteurs. "Oubliez le prix de mon transfert, s’est défendu l’international tricolore. (...) On me critique parce que je ne marque pas. Mais je fais mon travail, je suis un milieu de terrain, pas un joueur offensif. Les gens veulent que je marque à cause du prix de mon transfert. Ils pensent que Pogba doit faire ci ou ça. Moi, je dois travailler pour l'équipe. Je dois faire des passes décisives ou des choses comme ça. Si je marquais des buts, les gens ne diraient pas tout ça. Mais c'est le football, c'est comme ça." Joueur le plus cher de l’histoire, Pogba n’a plus qu’à espérer que son record tombera cet été... Joueur le plus cher de l’histoire, Pogba n’a plus qu’à espérer que son record tombera cet été...

