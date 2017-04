Lyon : l'agent de Gonalons envisage un départ Par Eric Bethsy - Le 12/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L’Olympique Lyonnais se serait bien passé de ce feuilleton. Déjà confronté aux possibles départs de Rachid Ghezzal, Alexandre Lacazette ou Corentin Tolisso, le club rhodanien devra vite se manifester s’il ne veut pas perdre son capitaine Maxime Gonalons (28 ans, 25 matchs et 1 but en L1 cette saison). En effet, l’agent du milieu de terrain perd patience. "Ce qui est peut-être plus gênant pour Maxime, c'est l'attitude de l'Olympique Lyonnais actuellement, a confié Frédéric Guerra à Olympique-et-lyonnais. Je leur ai fait savoir qu'il était en fin de contrat en 2018, j'aurais aimé connaître leur position : doit-il rester ou partir ? Le club n'est pas revenu vers mois, ce n'est pas habituel. (…) C'est un peu chagrinant parce que concernant Maxime, je pense que l'OL devrait, ou aurait dû, bouger plus vite. Si l'OL ne nous fait pas savoir qu'ils sont intéressés, il y aura un départ." Bien sûr, il s’agit peut-être d’un coup de bluff, Gonalons n’ayant pas l’intention de quitter son club formateur cet été. Bien sûr, il s’agit peut-être d’un coup de bluff, Gonalons n’ayant pas l’intention de quitter son club formateur cet été.

