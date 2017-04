LdC : Dortmund 2-3 Monaco (fini) « Par Damien Da Silva - Le 12/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré une seconde période difficile, Monaco s’est imposé sur la pelouse de Dortmund (3-2) lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions. Dans une ambiance magnifique après l’attaque de mardi, le début de match était plutôt à l’avantage des Allemands face à des Monégasques qui glissaient beaucoup sous la pluie. Après un moment difficile, l’ASM bénéficiait d’un penalty après une faute dans la surface de Sokratis sur Mbappé ! Malheureusement, Fabinho ne cadrait pas sa tentative ! Son premier raté avec Monaco dans cet exercice... Dans la foulée, sur un contre initié par Silva, Lemar servait parfaitement Mbappé, qui poussait le ballon dans la cage vide de la cuisse (0-1, 19e) ! Le but était validé malgré le hors-jeu du Français. Si le BvB repartait vers l’avant avec notamment un tir de Kagawa non cadré, Monaco doublait la mise sur un but contre son camp de la tête de Bender à la suite d’un centre de Raggi (0-2, 35e). Quelle erreur incroyable ! Au retour des vestiaires, les Allemands mettaient une grosse pression sur les Français et il fallait deux superbes interventions de Glik et Jemerson dans la surface pour sauver l’ASM ! Assez logiquement, Monaco finissait par craquer avec un caviar de Kagawa pour Dembélé, qui poussait le ballon dans le but vide (1-2, 56e). Intenables, les hommes de Tuchel poussaient, mais les Monégasques résistaient grâce à une belle solidarité. Bien mieux par la suite, Monaco était tout proche de marquer un 3e but, mais Falcao ne parvenait pas à cadrer sa tentative après avoir éliminé Bürki ! Et finalement, sur une erreur de Piszczek, Mbappé partait vers le but et ajustait parfaitement le gardien adverse (1-3, 79e) ! Grandiose ! Mais Dortmund ne lâchait rien et Kagawa enrhumait Jemerson pour réduire le score à bout portant (2-3, 84e). Avec ce résultat à l’extérieur, Monaco prend une option sur la qualification pour les demi-finales avant la manche retour. Retrouvez tous les résultats, les buteurs et classements sur le LIVE-SCORE de Maxifoot.

