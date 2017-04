Real : Morata tenté par l'Angleterre « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 12/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- De retour au Real Madrid l'été dernier, Alvaro Morata (24 ans, 20 matchs et 11 buts en Liga cette saison) reste dans l'ombre de Karim Benzema. Pas satisfait de son sort, l'attaquant espagnol pense à aller voir ailleurs cet été. L'ancien joueur de la Juventus Turin est notamment tenté par l'Angleterre. "Je suis très heureux à Madrid et le club me soutient. Mais si une offre se présente et que les dirigeants veulent me vendre, je ne fermerai pas la porte. J'ai adoré l'Italie mais si je dois partir un jour, ce sera en Premier League, j'en suis sûr", a confié Morata au Guardian. L'Espagnol a également reconnu avoir discuté avec Antonio Conte (Chelsea) et Mauricio Pochettino (Tottenham) l'été dernier avant finalement de retrouver le Real. L'Espagnol a également reconnu avoir discuté avec Antonio Conte (Chelsea) et Mauricio Pochettino (Tottenham) l'été dernier avant finalement de retrouver le Real.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+