Dortmund : Draxler revient sur l'attaque

Mardi, trois explosions ont eu lieu près du bus de Dortmund et ont conduit au report du quart de finale aller entre Dortmund et Monaco à ce mercredi (18h45). Natif de cette région en Allemagne, l'ailier du Paris Saint-Germain Julian Draxler (23 ans, 12 matchs et 3 buts en L1 avec cette saison) a réagi à cette attaque pour la radio RMC.

"Pour moi, c’est terrible de voir ça parce que Dortmund est à quelques kilomètres de ma ville natale, là où j’ai vécu et commencé à jouer. Je connais des gens là-bas. Ça peut se passer n’importe où dans le monde. Il y a eu les attentats à Paris, à Berlin et maintenant à Dortmund. On ne sait jamais ce qu’il peut se passer, mais on doit continuer à jouer au football et profiter de ces matchs, car la vie est aussi faite de ces moments-là et on ne doit pas avoir peur de ces attaques", a lancé le Parisien.

En espérant que la fête sera belle ce mercredi au Signal Iduna Park !